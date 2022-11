Cotia abre processo seletivo para contratação de vigilante, motorista e condutor de ambulância

A prefeitura de Cotia abriu processo seletivo para contratação de 6 vigilante municipal, 8 condutores de ambulância e 4 motoristas. As exigências vão do ensino fundamental ao médio e o salário é de R$ 1.376,76 + Aux. Transporte + Aux Alimentação + Insalubridade.

As inscrições podem ser realizadas até às 18 horas do dia 11 de novembro de 2022, exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico rh.saude@cotia.sp.gov.br