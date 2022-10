Cotia teve 5 casos de meningite em setembro, afirma Vigilância Epidemiológica

A reportagem recebeu informações de que tinham casos confirmados no Jardim Japão. Mas questionada, a vigilância afirmou que não houve nenhum caso suspeito ou confirmado no bairro.









Ainda de acordo com a vigilância, um caso da doença foi confirmado em outubro, mas ainda não saiu o resultado da análise que indicará se é meningite viral ou bacteriana.Em todos os casos, a VE explicou que faz o bloqueio de todas as pessoas que tiveram contato com o paciente confirmado e passa todas as orientações necessárias para o quadro de meningite.A Prefeitura de São Paulo confirmou mais duas mortes causadas pela meningite meningocócica na cidade de segunda-feira (3) para terça-feira (4). As vítimas são uma mulher de 20 anos de idade, moradora da zona Sul, e um homem de 22 anos de idade, residente na zona norte.O resultado da análise laboratorial dos dois casos, que sai em 5 dias, deve revelar o tipo de bactéria do sorogrupo.A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ressaltou que os casos são isolados e não têm relação com o surto na Vila Formosa e Aricanduva, onde foram registrados cinco casos de meningite meningocócica do mesmo tipo C, no período de 16 de julho a 15 de setembro, com um óbito.Segundo o balanço atualizado da prefeitura, a cidade de SP soma 58 casos da doença meningocócica desde o início do ano. De janeiro a setembro de 2019, foram registrados 158 casos da doença, ou seja, uma redução de 63,2% no âmbito geral. O número de óbitos decorrentes da doença soma agora dez em 2022, ante 28 entre janeiro e setembro de 2019.