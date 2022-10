Orçamento para Cotia em 2023 pode chegar a quase R$ 2 bilhões

Os dados foram apresentados em Audiência Pública da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal; confira

Foto: câmara Municipal de Cotia

Quase R$ 1,4 bilhão em Receitas Correntes e Receitas de Capital e mais de R$ 502 milhões em Receita Tributária estão previstas para Cotia em 2023, conforme a Lei Orçamentária Anual (LOA).





Os dados foram apresentados em Audiência Pública da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, realizada na quarta-feira (26).





Das despesas do município, o maior percentual de investimento é na Educação, com 31% do orçamento, o que corresponde a mais de R$ 430 milhões.





A seguir estão Obras e Infraestrutura Urbana, com 19% das receitas, e Saúde com 16%.





A LOA é elaborada anualmente pelo Poder Executivo, que define os recursos disponíveis e onde eles serão alocados para realizar as políticas e programas do governo previstos no Plano Plurianual (PPA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).