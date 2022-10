Frota (PSDB) não se elege e tem votação inexpressiva em Cotia, cidade onde mora

Candidato a deputado estadual, ex-bolsonarista ficou em 23° em seu partido.





Alexandre Frota (PSDB) perdeu a eleição para deputado estadual por São Paulo neste domingo (2). Morador de Cotia, ele teve 24.224 votos ao todo e ficou em 23º lugar em seu partido.





Na cidade de Cotia, Frota conseguiu apenas 3.162 votos (13% do total), sendo o sexto mais votado.





O PSDB fez oito deputados estaduais: Bruna Furlan (194,4 mil), Carla Morando (177,7 mil), Rogério Nogueira (139,7 mil), Vinicius Camarinha (123,3 mil), Carlão Pignatari (105,2 mil), Analice Fernandes ((90,1 mil), Barros Munhoz (86,3 mil) e Mauro Bragato (78,1 mil).





Frota foi um dos grandes cabos eleitorais de Bolsonaro em São Paulo, fazendo forte campanha de rua em 2018. Se elegeu deputado federal com mais de 155 mil votos pelo PSL, que era o partido do presidente, mas rompeu com o bolsonarismo ainda em 2019. Após um mandato de oposição aberta a Bolsonaro, Frota acabou migrando para o PSDB.