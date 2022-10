Caucaia do Alto recebe encontro de carros antigos em prol das crianças autistas

Evento de conscientização arrecadará brinquedos terapêuticos, apresentará palestras sobre autismo e ainda contará com praça de alimentação e espaço para as crianças brincarem; confira





A Praça dos Romeiros, em Caucaia do Alto, recebe neste domingo (9) o 1º Encontro de Carros Antigos, a partir das 9h. O evento, que é realizado pelo grupo ‘TEA - Amor que nos movimenta’, vai arrecadar brinquedos terapêuticos que serão utilizados pelas crianças autistas atendidas pelo projeto Acolher, para auxiliá-las em seu desenvolvimento [VEJA COMO AJUDAR NO FINAL DA MATÉRIA]





O projeto “Acolher” é uma parceria entre a Prefeitura da Cotia com a faculdade UNIP, onde alunos de Fisioterapia, uma vez por semana, trabalham com crianças autistas. “Não temos a intenção de promover projeto de prefeitura, mas como esse é o espaço onde tem sido trabalhado com nossas crianças, queremos ajudar a melhorar pensando única e exclusivamente nelas”, diz o grupo TEA.





Além disso, o evento tem como objetivo levar conhecimento e informação para os moradores, comerciantes e expositores que estarão presentes. “Sabemos que nossa população, apesar de nossos esforços, é carente de informações, e por muitas vezes, acabamos passando por situações constrangedoras por falta de conhecimento”, explica.





Então, a fim de levar informação, fazer a conscientização e buscar respeito, teremos um espaço para que as pessoas possam tirar suas dúvidas, fazer perguntar sem receios, e conhecer um pouco sobre o TEA





O encontro ainda vai reunir duas palestras temáticas. Às 10h30, a Neuropsicóloga Aparecida Bueno Fernandes vai abordar o tema “Como ajudar seu amigo Autista” e, às 13h, a advogada Rosa Maria Freire da Cruz falará sobre o “Direito dos Autistas”. As palestras contarão com uma voluntaria tradutora em libras.





O evento terá praça de alimentação e área de vendas de produtos com artigos para presentes, artesanatos e brinquedos terapêuticos. Ainda contará com uma área reservada para o espaço Kids, onde as crianças poderão desenhar, pintar, e fazer atividades com as monitoras da ‘Rodas do Brincar’, além da presença de alguns personagens de super heróis para interagir e tirar fotos com o público.





As crianças autistas, identificadas com a carteirinha Criptea, não pagarão ingressos no espaço com brinquedos infláveis.