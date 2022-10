A prova contou com corrida de 6,5k e caminhada 4k contra o ‘Câncer de Mama’

As atletas cotianas Jamilly e Janaína conquistaram medalhas de ouro na categoria 16 a 19 anos e geral feminina respectivamente, no 8º Desafio Outubro Rosa que aconteceu em Ibiúna, no último domingo (16).





A prova contou com corrida de 6,5k e caminhada 4k contra o ‘Câncer de Mama’.





Ambas atletas são bolsistas da Secretaria de Esportes e Juventude de Cotia.