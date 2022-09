Projeto arrecada figurinhas do álbum da copa para crianças carentes em Cotia

Doação será repassada para crianças acolhidas no abrigo municipal





Por meio do projeto ‘Me Abraça’, o Fundo Social de Cotia está arrecadando figurinhas do álbum da Copa para doar para crianças acolhidas que vivem no abrigo municipal. Até o dia 11 de outubro, quem tiver figurinhas repetidas e quiser participar da ação, poderá deixá-las em um dos três pontos de arrecadação que estão localizados nas três principais regiões da cidade: Granja Viana, Cotia e Caucaia do Alto [veja abaixo].Até 11 de outubro· Posto Br (loja Br Mania) – Av. José Giorgi, 280 – Granja Viana· Fundo Social de Cotia – Av. Benedito Isaac Pires, 35 – Pq. Dom Henrique· Fundo Social de Caucaia - Rua Benedito Ferreira das Dores, 289 – Vl. Sta. Catarina