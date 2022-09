Caminhada ecológica em Cotia teve coleta de 120 kg de resíduos e plantio de árvores

Centenas de pessoas participaram do 1º Plogging : Caminhada de Ecoturismo de Cotia, que ocorreu no domingo (25); confira

Foto: Juliano Barbosa / Prefeitura de Cotia





No domingo (25/09), centenas de pessoas de todas as idades participaram do 1º Plogging: Caminhada de Ecoturismo de Cotia e percorreram 2,9 km recolhendo resíduos sólidos recicláveis encontrados no trajeto, entre a Prefeitura e o Carmelo do Imaculado Coração de Maria e Santa Teresinha.





A caminhada resultou na coleta de 120 kg de materiais e, já no Carmelo, no plantio de mais de 120 árvores nativas da região em homenagem ao Dia dos Rios (25 de setembro).





O Plogging é um movimento global de caminhada que reúne ações ambientais, de lazer, saúde e conscientização. Além de fazer bem à saúde, promover bem-estar físico e mental, os participantes, em um ato simbólico, deixam a mensagem de que todos têm responsabilidade de cuidar do meio ambiente dando destinação correta aos resíduos descartados.