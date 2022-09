Homem é preso em flagrante após furtar desodorantes e shampoo na Granja Viana

GCM prendeu o ladrão após receber a denúncia de um grupo de WhatsApp



Um homem, de 24 anos, foi preso em flagrante nessa terça-feira (20) após ter furtado três desodorantes da marca Bozzano e um shampoo da marca Monange de um estabelecimento comercial no Jardim Mediterrâneo, região da Granja Viana, em Cotia.Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) receberam mensagens de um grupo de WhatsApp, chamado ‘vizinhança solidária’, denunciando o crime no local e dando as características do suspeito. Ao avistarem um homem com as mesmas descrições, o abordaram e encontraram com ele as mercadorias furtadas.Em depoimento na delegacia, o proprietário do estabelecimento disse que viu o homem pegando os produtos de seu mercado e, quando foi chamado, saiu correndo e passou o alerta no grupo de WhatsApp, que tem outros pequenos comerciantes da região. O indivíduo foi preso 15 minutos depois das mensagens chegarem aos GCMs.O crime foi registrado como furto a estabelecimento comercial na Delegacia de Cotia.