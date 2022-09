Governo de SP quer monitorar agressores de mulheres com tornozeleiras eletrônicas

Edital foi publicado nessa terça; veja

O governo estadual de São Paulo publicou nesta terça-feira (27) um edital para contratar 1 mil tornozeleiras eletrônicas a serem usadas por agressores de mulheres que cumprem medidas protetivas concedidas pela Justiça. As informações são do ‘Estadão’.





Segundo o jornal, o objetivo é que as vítimas fiquem com uma unidade portátil do dispositivo, capaz de rastrear a aproximação do agressor por meio de um sistema de geolocalização.





O dispositivo em posse das vítimas emite um alarme ao detectar que o agressor violou a área delimitada pela decisão judicial. Simultaneamente, o aparelho envia também um aviso à Polícia Militar e notifica se o agressor tentar remover o equipamento sem autorização.





Em caso de violação, uma das penas previstas é a prisão preventiva do agressor.





Denúncias de violência doméstica ou agressão contra mulheres podem ser feitas gratuitamente por meio do número 180 ou em uma Delegacia da Mulher, virtual ou presencial.