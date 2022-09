Eleitor que não tem biometria cadastrada poderá votar em Cotia neste domingo?

O primeiro turno das eleições de 2022 acontece neste domingo (2). Mas uma dúvida comum está surgindo entre os eleitores cotianos: quem não fez o cadastro biométrico, poderá votar nessas eleições normalmente?

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cotia tem um total de 185.031 eleitores aptos a votar. Destes, 86.537 ainda não realizaram a biometria. O cadastro estava suspenso desde o início da pandemia, em 2020.

Além da suspensão, em Cotia ainda não foi realizada a revisão biométrica obrigatória, ou seja, segundo o TSE, todos os eleitores de Cotia, com biometria ou não, estão aptos a votar no pleito deste ano.

Chegou a circular nas redes sociais uma informação dizendo que todos os eleitores e eleitoras devem fazer a coleta biométrica neste ano “ou serão impedidos de votar nas Eleições de 2022”. Mas o TSE desmentiu a fake news. Veja abaixo:

Mais uma afirmação falsa envolvendo o processo eleitoral brasileiro vem ganhando força nas redes sociais. Desta vez, o boato diz respeito ao cadastramento biométrico, procedimento de coleta das digitais do eleitorado pela Justiça Eleitoral, utilizado para identificar eleitoras e eleitores no dia do pleito. O texto afirma que quem não tiver feito a biometria não poderá votar nas Eleições Gerais de 2022, marcadas para os dias 2 de outubro (primeiro turno) e 30 de outubro (se houver segundo turno). A mensagem não é verdadeira. Desde 2020, o cadastro biométrico está suspenso em todo o Brasil como forma de prevenção ao contágio da Covid-19, uma vez que a coleta das digitais só pode ser feita presencialmente. Além disso, o sistema passa por atualizações de softwares e equipamentos para prestação de um melhor serviço ao eleitorado. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também esclarece que nenhuma eleitora ou eleitor que não realizou o cadastramento será proibido de votar. A ausência da biometria não impede, por si só, o exercício do voto.