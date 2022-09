Idosa passa mal ao volante e bate veículo em poste na Estrada de Caucaia do Alto

Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (27); veja os detalhes

Foto enviada ao Cotia e Cia

Uma idosa, de 65 anos, passou mal ao volante e bateu o carro em um poste na altura do km 4 da Estrada de Caucaia do Alto, próximo ao futuro shopping. O acidente aconteceu por volta das 11h desta terça-feira (27).





(REPORTAGEM ATUALIZADA ÀS 12H04)





Uma guarnição da Guarda Civil de Cotia estava nas imediações e foi a primeira a chegar à ocorrência. Os guardas prestaram os primeiros atendimentos à vítima e mantiveram diálogo com ela.Segundo os guardas, a idosa estava sonolenta, mas foi possível mantê-la acordada até a chegada do socorro. Viaturas do SAMU e Bombeiros estiveram no local. A área segue preservada para o trabalho de perícia.Em vídeos enviados ao Cotia e Cia, é possível ver o atendimento do Corpo de Bombeiros retirando a vítima das ferragens. A idosa ficou ferida e foi encaminhada a uma unidade de saúde.