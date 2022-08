Vereador pede gratuidade no Bom Prato de Cotia para pessoas em situação de rua

Instalado no centro da cidade, restaurante popular serve cerca de 1.200 refeições a R$1 de segunda a sexta-feira

Dia da inauguração do Bom Prato em Cotia. Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





vereador Professor Osmar (Podemos) solicitou ao prefeito Rogério Franco, por meio do setor competente, a implantação da gratuidade para pessoas em situação de rua no restaurante popular Bom Prato, em Cotia. Inaugurado há pouco mais de um mês no centro da cidade, o programa estadual serve cerca de 1.200 refeições a R$1 de segunda a sexta-feira e cafés da manhã a R$0,50. solicitou aopor meio do setor competente, a





Na justificativa da indicação, Osmar diz que a gratuidade na tarifa do Bom Prato irá propiciar às pessoas em situação de rua “uma alimentação de qualidade, amenizando carências nutricionais, promovendo a segurança alimentar e o resgate a cidadania”.





“Diante do exposto, solicito que as medidas sejam tomadas pelo executivo Municipal, objetivando proporcionar melhores condições de vida as pessoas em extrema vulnerabilidade social residentes na cidade”, diz o vereador.





Osmar foi o autor da indicação do Bom Prato na cidade. Além da indicação, o parlamentar realizou um abaixo-assinado e enviou ofícios para a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Além da indicação, o parlamentar realizou um abaixo-assinado e enviou ofícios para a