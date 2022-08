Trecho de estrada em Cotia é interditado após poste apresentar risco de queda

Linha de ônibus foi afetada devido ao incidente; veja

Trecho segue interditado nesta quinta-feira (11). Foto encaminhada ao Cotia e Cia





interditou um trecho da, após um poste apresentar risco de queda. Segundo moradores, o vento forte desta quarta-feira (10) fez com que uma árvore caísse em cima da fiação elétrica.Com o problema causado, os ônibus que fazem a linhaestão fazendo o trajeto mais curto. A Setram avaliou que não tem como os ônibus passarem pelo local em condição de segurança para os cidadãos.esteve no local e acionou apara que faça os reparos necessários. Assim que esta situação for resolvida, a Setram informou que a linha de ônibus que passa pelo local retomará a rota normal.