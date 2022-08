Saiba como agendar vacina antirrábica de rotina para cães e gatos em Cotia

Vacinação acontece no Setor de Zoonoses, de segunda e quarta-feira, sempre das 9h às 11h, o ano todo. Agendamento deve ser feito por telefone





A Secretaria de Saúde de Cotia, por meio do Setor de Zoonoses, realiza a vacinação antirrábica de rotina para cães e gatos com hora marcada. A vacinação acontece de segunda e quarta-feira, das 9h às 11h, na sala de vacina do Setor de Zoonoses. Em 2021, o Governo do Estado emitiu uma deliberação técnica suspendendo a campanha anual de vacinação antirrábica e mantendo a vacinação de rotina.





O agendamento deve ser feito pelo telefone 4616-6493. No dia marcado, o tutor deverá apresentar comprovante de endereço de Cotia e documento oficial com foto, sem estes documentos, a vacinação não será realizada. Será permitida a entrada de apenas uma pessoa adulta na sala de vacina e é preciso que tenha condições de conter o animal no momento da vacinação.





Serão vacinados cães e gatos com idade a partir de quatro meses, em boas condições de saúde, que não estejam prenhes ou amamentando. “Se no dia agendado o animal não estiver bem, apresentar febre, diarreia ou outros sintomas, a vacina deverá ser reagendada”, disse Ana Marina Lino, coordenadora do Setor de Zoonoses.









A coordenadora salientou que não será realizada a vacinação em domicílio, nem em locais públicos nos bairros e não serão disponibilizadas doses para que os tutores apliquem em casa.

Agendamento pelo telefone 4616-6493Dias de vacinação: segunda e quarta-feira (o ano todo)Horário: das 9h às 11hLocal: Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1565