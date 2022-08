Lombada eletrônica instalada antes da placa de velocidade confunde motoristas em Cotia

Veja o que disse a Setram

Equipamento está na Av Antônio Mathias de Camargo. Foto enviada ao Cotia e Cia pelo WhatsApp





Os motoristas que passam pela Avenida Antônio Mathias de Camargo, próximo ao supermercado Barbosa, em Cotia, estão ficando confusos com um novo equipamento de velocidade instalado nesta semana.





A lombada eletrônica, que é usada para medir a velocidade dos veículos, foi colocada antes da placa que indica a velocidade permitida no trecho, no caso, 40km. Não deveria ser o contrário, ou seja, a placa de velocidade antes do equipamento que mede a velocidade?





Fizemos esse questionamento para a Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) de Cotia que, em nota, explicou que os equipamentos estão em fase de instalação e que toda a sinalização será readequada. “Até o momento, nenhum equipamento instalado pela Prefeitura iniciou a fiscalização”, garantiu.





COMO FUNCIONA A LOMBADA ELETRÔNICA





O funcionamento desses equipamentos é baseado no princípio físico do cálculo da velocidade média. Sob a via, e devidamente espaçados, são instalados dois sensores que têm seu acionamento feito a partir da passagem do veículo, esses sensores são conectados a uma central que, por sua vez, determina o valor da velocidade.





QUANTO É A MULTA DA LOMBADA ELETRÔNICA





Essa é uma infração de natureza média. Devido a isso ela gera 4 pontos na CNH e a multa é de R$ 130,16. O segundo caso é com velocidade de 20% a 50% acima da máxima. Essa é uma infração grave, logo, ela gera 5 pontos na CNH e a multa é de R$ 195,23.