Itapevi: Empresa é multada em R$2,3 mil por derramar concreto em via pública

Agentes da Prefeitura conseguiram localizar o caminhão da empresa por meio de imagens de câmeras de segurança

Foto: Reprodução / Prefeitura de Itapevi





A Prefeitura de Itapevi multou em R$2,3 mil uma empresa que fica em Santana do Parnaíba. Por meio de imagens de câmeras de segurança, agentes da prefeitura conseguiram localizar o caminhão da empresa responsável pelo derramamento de concreto em via pública. A ação aconteceu no último dia 17.





Em ação coordenada, técnicos da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana forneceram as imagens para os agentes de fiscalização de posturas para analisarem o conteúdo.





Ao constarem a irregularidade, a empresa foi autuada pelo artigo 21 da lei municipal nº1796/2006, que trata da limpeza urbana. Eles serão obrigados a pagar 1 mil UFMs (Unidades Fiscais do Município), o que corresponde a R$2.360,00.





Esse tipo de atuação por videomonitoramento pôde ser realizada com base no artigo 3º da resolução nº 909/2022 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), a partir da lei federal nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileira), que trata de infrações de trânsito por videomonitoramento.





Atualmente Itapevi conta com 750 câmeras de monitoramento distribuídas pela cidade.