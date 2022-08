Homem é preso ao tentar vender filho de 1 ano para comprar drogas

O bebê estava em um carrinho e possuía sinais de maus-tratos

Foto: Osasco Notícias

Um homem foi preso no último domingo (28) após denúncia de que estaria tentando vender seu filho, de apenas um ano e meio, no Jd. Santo Antônio, em Osasco, para comprar drogas. As informações são do Notícias Osasco.





Segundo a página, policiais militares da 1ª Companhia do 14º BPM/M foram informados via COPOM que um homem estava tentando vender seu filho. Chegando no local da denúncia, os PMs avistaram o rapaz que aparentava estar embriagado e sob efeito de drogas. O bebê estava em um carrinho, e possuía sinais de maus tratos.





Com o apoio de outras equipes, ele foi conduzido ao 5º DP, onde foi solicitado a presença do Conselho Tutelar. O homem foi preso, permanecendo a disposição da justiça.