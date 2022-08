Feminicídio: Homem é acusado de matar namorada dentro da própria casa, em Cotia

Homem ainda é acusado de ter importunado sexualmente uma das filhas da vítima; segundo a polícia, ele deixou cartas de despedida após o crime; confira a reportagem



Imagens da Record TV





A Polícia Civil de Cotia investiga um crime de feminicídio que ocorreu nesta segunda-feira (8) no Parque Miguel Mirizola. Segundo a polícia, um homem chamado Cláudio Gomes de Souza, de 44 anos, namorado da vítima Flávia Domingues de Souza, de 39, é o principal suspeito. Ele não foi localizado até o momento.





De acordo com a polícia, Flávia foi encontrada morta com um ferimento no pescoço, possivelmente provocado por uma faca, dentro de um dos cômodos da casa de Cláudio. A polícia também encontrou duas cartas de despedida, mas não revelou o conteúdo delas. A vítima estava caída sem a parte de baixo das roupas.

Cláudio também é acusado de ter importunado sexualmente uma das filhas da vítima, de apenas 14 anos, momentos antes de o crime ocorrer. O acusado esteve na casa de Flávia e a levou para a sua residência, conforme relatos na Delegacia de Cotia.





Uma outra filha da vítima foi quem acionou a polícia após o desaparecimento da mãe. Ainda de acordo com os depoimentos na delegacia, ela foi até a casa de Cláudio, constatou que seu carro estava no local, mas ao chamar por diversas vezes, ninguém apareceu.





Quando estava na delegacia para registrar o desaparecimento da mãe, recebeu uma informação que ela havia sido encontrada morta e que seu corpo estava dentro de um dos cômodos da casa do acusado. Um vizinho, segundo a Polícia Civil, foi quem viu a vítima caída através de uma claraboia que há no teto da residência. O Samu foi acionado, mas Flávia já estava sem vida.





O crime foi registrado como feminicídio na Delegacia de Cotia e depois encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher da cidade.