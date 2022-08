Feirinha de Embu das Artes abre vagas para novos expositores

Prefeitura de Embu das Artes, recebe inscrições, de 29/8 a 27/9, para o processo seletivo de expositores interessados em fazer parte da Feira de Artes e Artesanatos. São 80 vagas para sete segmentos: Alimentação, Artes plásticas, Artesanatos, Antiguidades, Manifestações artísticas, Cultura e tradições e Verde. Os candidatos podem se inscrever na Secretaria de Turismo, no Centro de Atendimento ao Turista ou on-line. Veja todas as informações no EDITAL