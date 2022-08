Cotia elege Conselho Municipal da Mulher para o biênio 2022-2024

Eleição aconteceu nesta segunda-feira (15) no auditório da Prefeitura de Cotia; veja quem são as eleitas

Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia





O município de Cota realizou, na tarde desta segunda-feira (15), a eleição do Conselho Municipal da Mulher para o biênio 2022/2024. A votação aconteceu no auditório da Prefeitura. Ao todo, nove mulheres, representando cinco segmentos, participaram da eleição.





As eleitas de entidades da Sociedade Civil são: Pricila Santos Marcellino [titular] e Juliana Mateusa Meira [suplente] - segmento Associação Pais e Mestres -; Ângela Serrano, da Apae Cotia [titular] e Sandra Borges [suplente] - segmento entidades Pessoa com Deficiência-; Marly Nagai [titular], da Associação Rejuvenescer (segmento entidade de idosos); Mestra Miao You, do Templo Zulai (segmento entidades religiosas) e Sílvia Regina dos Santos [titular] e Áurea de Freitas Freitas Francisco [suplente] - Ordem dos Advogados do Brasil – Sub seção Cotia).





Do Poder Público, estão no conselho: Ângela Maluf (secretária de Direitos Humanos, Cidadania e da Mulher), Marlice Sawada (da Secretaria de Desenvolvimento Social), Geslayne Cristina (da Secretaria de Educação), Débora Spinola (da Secretaria de Saúde) e Ana Paula Pereira Costa (da Secretaria de Segurança Pública).





O Conselho da Mulher foi criado com finalidade de assegurar à mulher o exercício pleno de sua participação e integração no desenvolvimento social e nas atividades de cunho econômico, político e cultural da sociedade, desenvolvendo ações objetivando excluir a discriminação da mulher e assegurar condições de liberdade e igualdade de direitos.





Agora, as conselheiras eleitas assinarão termo de posse e seus nomes serão remetidos pela Secretaria dos Direitos Humanos Cidadania e da Mulher ao prefeito Rogério Franco para a realização dos atos próprios.





(MATÉRIA EDITADA COM OS NOMES DAS SUPLENTES ELEITAS)