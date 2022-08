Corpo em estado de decomposição é encontrado próximo ao CT do São Paulo

PM estima que o corpo estava no local há mais ou menos uma semana; veja os detalhes

Foto: Portal Viva





A Polícia Militar encontrou um corpo já em estado de decomposição na altura do nº 810 da Rua Pará, na divisa de Cotia com Embu das Artes, próximo ao CT do São Paulo. A ocorrência foi atendida na segunda-feira (22).





Segundo informações do Boletim de Ocorrência, o corpo era do sexo masculino e aparentava ter cerca de 40 anos. Vestido com calça jeans, camisa vermelha e descalço, ele estava sem documentos e de bruços no chão.





A PM estima que, pelo estado, o corpo deveria estar no local há mais ou menos uma semana. A Autoridade Policial foi informada e solicitou perícia no local.





O caso foi registrado no DP de Cotia como Morte Suspeita.