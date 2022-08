Após denúncia, GCM Ambiental constata presença de barracos em invasão ilegal em Cotia

Secretaria de Habitação informou que enviará uma equipe ao local para verificar se, além do crime ambiental, também pode ser caracterizada a prática de loteamento clandestino; veja a reportagem e saiba como denunciar

Área fica no Jd Araruama





Secretaria de Habitação e Urbanismo de Cotia recebeu uma denúncia, nesta quarta-feira (3), de crime ambiental e ocupação irregular em mata fechada no Jardim Araruama. O local está sendo alvo de uma invasão ilegal. É a segunda vez que o local é denunciado por moradores em uma semana. recebeu uma denúncia, nesta quarta-feira (3), deO local está sendo alvo de uma invasão ilegal.





A Guarda Civil Ambiental esteve no bairro e constatou a presença de barracos na área invadida. Árvores também estavam sendo cortadas, mas não houve flagrante no momento da fiscalização. “Importante destacar que a Guarda Civil Ambiental tem feito fiscalizações periódicas no local para que sejam aplicadas sanções cabíveis no que diz respeito a crime ambiental”, disse a Prefeitura de Cotia.





No dia 28 de julho, a Guarda Civil Ambiental também esteve no local e foi lavrado um auto de infração ambiental por conta da prática de queimada e ocupações irregulares. A pasta informou que está tomando as medidas administrativas inerentes ao caso.





A Secretaria de Habitação e Urbanismo ainda reforçou que vem atuando no sentido de combater parcelamentos irregulares e que enviará uma equipe ao local para verificar se além do crime ambiental (já autuado pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente) também pode ser caracterizada a prática de loteamento clandestino, a qual ensejará aos responsáveis aplicação de multa, dentre outras sanções, sem prejuízo da respectiva responsabilização civil e criminal.





“Importante salientar que os moradores são fundamentais no combate a crimes ambientais e parcelamento irregular de áreas. Para tanto, podem denunciar a prática ilegal no momento em que flagrarem a ocorrência como forma de potencializar o sucesso do trabalho das autoridades na fiscalização e no flagrante dos envolvidos”, destacou a Prefeitura. “Em Cotia, dada a sua extensão territorial, o combate a estes crimes é um grande desafio ao poder público estadual e municipal”, complementou.





Denúncias podem ser feitas diretamente para a Guarda Civil 153 (24h) ou para a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente 4614-4014 (segunda a sexta-feira). A Secretaria de Habitação e Urbanismo recebe denúncias sobre ocupação e loteamento irregulares pelo 4616-2919 (segunda a sexta-feira).