Seis são presos por morte de universitária de 18 anos, assassinada na frente da mãe

Crime aconteceu em uma estrada de Itapecerica da Serra, próximo a Embu das Artes

Emilli Lucas Camargo. Foto: Redes sociais





Policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Taboão da Serra prendeu, na segunda-feira (11), seis pessoas suspeitas de envolvimento no assassinato de uma universitária de 18 anos em uma estrada de Itapecerica da Serra, próximo a Embu das Artes.





Emilli Lucas Camargo estava acompanhada da mãe, Janice Lucas, que dirigia o carro da família, quando as duas foram abordadas pelos criminosos. A mãe teria tentado fugir com o veículo, quando os criminosos teriam atirado contra o carro. O tiro atravessou o vidro da frente e acabou atingindo a jovem, que não resistiu.





O corpo da jovem passou por uma perícia no instituto médico legal da região. O laudo pericial preliminar da conta que o tiro atravessou o para brisa do carro, passou a centímetros de distância do rosto da mãe de Emilli que estava dirigindo e acabou atingindo o tórax da jovem que estava sentada no banco do carona.





O crime aconteceu no domingo (10). O caso é investigado pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Dise.