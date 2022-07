Morador do Butantã, jovem de 27 anos avisa que vai cortar o cabelo e não volta para casa

Pedro dos Santos está desaparecido há duas semanas

Pedro Funez dos Santos, 27, está desaparecido desde o dia 30 de junho de 2022. Foto: Arquivo pessoal





Pedro Funez dos Santos, de 27 anos, está desaparecido há duas semanas. Morador de um CDHU na região do Butantã (SP), o jovem avisou que iria cortar o cabelo e não retornou mais para a residência. O caso foi registrado no 75º Distrito Policial (DP).





De acordo com os familiares, Pedro saiu com uma mochila nas costas e deixou em casa seus documentos e o celular. A família está em busca de imagens de câmeras de segurança na região. Até o momento, não há pistas de seu paradeiro.





Ainda segundo a família, Pedro estava atualmente desempregado, mas andava entregando currículos e tinha até uma entrevista marcada.





No dia em que desapareceu, Pedro usava um boné do Corinthians, calça jeans clara e uma jaqueta preta. Ele foi visto pela última vez no prédio onde mora, localizado na Avenida Circular, 471, no Butantã (SP).





Imagem de dentro do prédio, quando Pedro saía para rua no dia em que desapareceu

Qualquer informação, entrar em contato com um destes telefones: (11) 96763-1886 ou 11 95162-6896.