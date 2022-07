Guardas do Mato Grosso concluem curso de formação ministrado pela GCM de Cotia

Os guardas receberam treinamento em armamento e tiro, defesa pessoal, escolta VIP, abordagem pessoal, direção defensiva e técnicas de tiro defensivo

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia

Na manhã desta sexta-feira (1/07) aconteceu a formatura da 2ª turma de Guardas Civis da cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, que participou de um curso de formação profissional ministrado pela Guarda Civil de Cotia – a 1ª turma se formou no início de junho.





Cada grupo de guardas participou de quase 200 horas de formação que contemplou aulas teóricas e práticas.





A formação foi oferecida por meio de um convênio firmado pelas Secretarias de Segurança dos dois municípios. Os guardas receberam treinamento em armamento e tiro, defesa pessoal, escolta VIP, abordagem pessoal, direção defensiva, técnicas de tiro defensivo, Direito – aspectos legais do uso da arma de fogo, Direito – legislação aplicada, avaliação teórica, avaliação prática, com diversos instrutores da GC de Cotia, além do comandante Júlio Cesar.





De acordo com o prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz, a Guarda Civil de Cotia foi escolhida por ser referência nacional. “Escolhemos a Guarda Civil de Cotia para treinar os nossos guardas porque tivemos ótimas referências”, disse o prefeito Miguel Vaz durante a formatura da 1ª turma, no início de junho.





A formatura foi acompanhada pelo comandante da Guarda Civil de Lucas do Rio Verde, J. Lima. “Agradeço à guarda de Cotia, na pessoa do comandante Júlio, por ter nos proporcionado tanto aprendizado e dividido experiências que fazem desta guarda referência. Levaremos todo o conhecimento que será de muita valia para os nossos guerreiros [guardas]”, disse J. Lima.

