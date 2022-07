Governador de SP inaugura unidade do Bom Prato em Cotia

Rodrigo Garcia (PSDB) também autorizou a contratação de obras e serviços do projeto de mobilidade da rodovia Raposo Tavares

Governador de SP, Rodrigo Garcia (PSDB)





O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), inaugurou, na manhã desta sexta-feira (1º), a unidade do Bom Prato em Cotia. O evento teve a participação de vereadores, secretários entre outras autoridades municipais e estaduais.





O restaurante popular, que vende refeições a R$ 1, está instalado onde funcionava o Espaço Movimenta Cotia, antigo Esporte Clube Cotiano, no centro do município (Rua Senador Feijó, 110).





O restaurante terá capacidade para servir cerca de 1.200 almoços por dia a R$1,00. Também serão servidos 300 cafés da manhã a R$0,50.





O local conta com cozinha industrial, câmara frigorífica, espaço administrativo, estoque e refeitório, além de ar condicionado e equipamentos de acessibilidade.





O Bom Prato Cotia será gerido pela Organização da Sociedade Civil (OSC) Associação Família Nova Aliança, que venceu a licitação realizada pelo Estado. O convênio contempla a utilização de recursos do Fundo Municipal de Assistência Social.





O Bom Prato irá funcionar de segunda a sexta-feira, a partir das 7h para o café da manhã, com o almoço a partir das 10h30, preferencialmente para idosos, e 11h para o público em geral.





A inauguração deveria ocorrer na terça-feira (28), mas foi cancelada na noite anterior sem justificativa por parte do governo.





PROJETO DE MOBILIDADE DA RAPOSO





O governador Rodrigo Garcia também assinou o projeto de mobilidade da Raposo Tavares, na região da Granja Viana, que deve ter início em breve. O investimento é de cerca de R$ 100 milhões.





O estudo e todo o levantamento, bem como a elaboração do projeto, foi realizado por uma empresa especializada contratada pela Prefeitura. O município investiu cerca de R$ 5 milhões nesta etapa do Plano de Mobilidade.





O Governo do Estado deverá lançar o processo licitatório e contratar a empresa que executará as melhorias na Rodovia.





Entre as intervenções previstas estão: Construção de uma transposição sobre a rodovia na altura do km 24+800, o trevo do km 26 deverá ser adequado e melhorado.





O viaduto, no km 24+820, ligará a Rua Mazel à Rua dos Manacás, que funciona como uma marginal leste da SP-270. Esta intervenção será ainda complementada com a implantação de uma nova ligação entre a Rua dos Manacás e a Avenida das Acácias e implicará na remoção da passarela existente naquele local.