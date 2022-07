Google vai distribuir 500 mil bolsas de estudos; veja como se candidatar

O Google anunciou que vai distribuir 500 mil bolsas de estudo para formação de jovens em áreas de atuação muito solicitados pelo mercado de trabalho até 2026. Segundo a empresa, as bolsas serão voltadas para formação de profissionais de suporte na área de Tecnologia da Informação (TI), análise de dados, gerenciamento de projetos e design UX - experiência do usuário.

Na primeira etapa, a empresa oferecerá 30 mil bolsas e as inscrições devem ser feitas até 13 de julho. Os interessados podem se candidatar às bolsas no site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), parceiro do Google na iniciativa, disponível neste link