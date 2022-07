Funcionário que trabalhar no feriado de 9 de julho pode ganhar em dobro; entenda

Na cidade de Cotia e no Estado de São Paulo, a data não entrou na lista das celebrações antecipadas para conter o avanço da Covid-19

Foto: Pixabay





O funcionário que for convocado a trabalhar no dia 9 de julho, próximo sábado, data em que é celebrado o aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932, pode ter direito a receber hora extra, com adicional de 100%, dependendo do acordo coletivo de sua categoria.









A legislação trabalhista garante o descanso obrigatório em feriados – no entanto, existem categorias e situações excepcionais que permitem o trabalho nos feriados. O pagamento, no entanto, deve ser em dobro, a não ser que haja acordos fixados por escalas e plantões.





Esta compensação depende do acordo coletivo, mas no geral, o dia trabalhado pode ser compensado com uma folga, ou com o pagamento em dobro das horas. Para esclarecer qual é o acordo determinado em cada caso, vale procurar o setor de recursos humanos da empresa ou o sindicato que representa a categoria.





*Com informações da Folha de S. Paulo e do G1