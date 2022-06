Secretaria de Obras diz que vai asfaltar ruas em Cotia que já constam como pavimentadas

Prefeitura divulgou em revista e no site que as vias localizadas no Jd Pioneiro já estavam pavimentadas. Mas não estão

A Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana informou ao Cotia e Cia nesta quinta-feira (30) que a pavimentação das estradas Danúbio e Normandia, ambas no Jd Pioneiro, “está na programação”.

Segundo a pasta, os serviços serão realizados por meio de emendas parlamentares. “A Secretaria aguarda a liberação dos recursos para licitar a obra”, disse.

Acontece que as vias já constam como asfaltadas,quanto na revista institucional do Executivo, onde foi anunciado o pacote com as mais de 200 obras