Itapevi registra primeiro caso de varíola dos macacos

Informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde em nota enviada para a imprensa

Imagem ilustrativa. Reprodução / Unsplash





A Secretaria de Estado da Saúde confirmou, nesta quarta-feira (29), o primeiro caso de varíola dos macacos em um morador da cidade de Itapevi. Com esse, subiu para 24 os casos confirmados da doença no estado.





Segundo a Saúde, além de Itapevi, são 19 casos confirmados em São Paulo, dois em Indaiatuba, um em Santo André e outro em Vinhedo. A pasta também informou que 12 casos são importados, com histórico de viagem para a Europa, e outros 12 são autóctones, cujos vínculos não foram identificados até o momento e seguem em investigação.





Ainda de acordo com a Secretaria, todos os pacientes estão com boa evolução do quadro e são acompanhados pelas vigilâncias epidemiológicas dos seus respectivos municípios, com o apoio do Estado.





Cotia e Cia está em contato com a Prefeitura de Itapevi para buscar mais informações sobre o paciente e, assim que tiver retorno, acrescentaremos aqui.





Prevenção contra a Monkeypox





- Evitar contato próximo/íntimo com a pessoa doente até que todas as feridas tenham cicatrizado;





- Evitar o contato com qualquer material, como roupas de cama, que tenha sido utilizado pela pessoa doente.





- Higienização das mãos, lavando-as com água e sabão e/ou uso de álcool gel.