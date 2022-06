Cotia começa a vacinar população em geral contra a gripe

Vacinação ocorrerá até terminarem as doses e uma nova campanha acontecerá apenas no ano que vem

Foto: Vagner Santos

O município de Cotia começou a aplicar a vacina contra a gripe na população em geral (a partir de 6 meses) nesta segunda-feira (22). Até então, estavam sendo vacinadas apenas as pessoas que faziam parte do grupo prioritário da campanha. Com a nova orientação do Estado, a vacinação acontecerá até terminarem as doses e uma nova campanha acontecerá apenas no ano que vem.





A campanha contra a gripe aconteceu em âmbito nacional com o objetivo de imunizar a população contra as cepas H1N1, H3N2 incluindo o subtipo Darwin que provou um surto recente no Brasil) e o tipo B. Dados da Vigilância Epidemiológica de Cotia mostram que, até a manhã desta terça-feira (21), apenas 64,2% do público-alvo compareceram às Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) para receberem o imunizante.





Para ser vacinado, basta comparecer à UBS mais próxima, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, com documento oficial com foto. Não precisa agendar. Não é preciso intervalo entre outras vacinas, como a da covid-19, por exemplo. Exceto no caso de crianças de 5 a 11 anos de idade em que deve ser respeitado o intervalo de 15 dias entre as vacinas.





As vacinas (gripe e covid-19) não devem ser administradas para pessoas que possuam sintomas gripais, que tenham testado positivo para covid-19 nos últimos 30 dias ou pessoas com história de anafilaxia grave a doses anteriores, segundo o Ministério da Saúde.





Vacinação contra a gripe* liberada para o público em geral





Em todas as UBS’s a partir do dia 22/06





Idade a partir de 6 meses





Segunda a sexta-feira – 9h às 15h





*Vacina será aplicada até terminarem as doses. Nova campanha acontecerá em 2023