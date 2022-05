Padaria Central de Cotia encerra atividades após quase 50 anos

No local, deve ser instalada uma farmácia; veja os motivos que levaram ao fechamento.

Reprodução/ Redes Sociais





A Padaria Central, uma das mais antigas de Cotia, localizada no centro da cidade, encerrou suas atividades neste final de semana, após quase 50 anos no mesmo local.

Segundo o jornal Cotia Agora, o motivo do fechamento teria sido os custos altos com pessoal, energia, água, gás, aluguel e a concorrência com mercados, moto-pães e demais segmentos que passaram a comprar pão congelado e vender de porta em porta com preços mais baratos.

Ainda de acordo com o Cotia Agora, no local deve ser instalada mais uma farmácia.

