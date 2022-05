Crônica Envenenada #7: O fabuloso destino de Uberino Souza

Uberino Souza é paulistano, nascido e crescido na periferia. Tornou-se nos últimos anos motorista de aplicativo e militante consciente do neoliberalismo.

Uberino Souza é paulistano, nascido e crescido na periferia. Tornou-se nos últimos anos motorista de aplicativo e militante consciente do neoliberalismo. Para Uberino, a liberdade vem antes de qualquer outro valor e, por sua defesa, é capaz de lutar até a morte.





Desde que abriu seu CNPJ de microempreendedor, com o qual tornou-se empresário de si mesmo e livre das garras de um patrão, Uberino passou a trabalhar autonomamente em outras frentes com muito mais orgulho do seu desempenho social.





Uberino sabe que direitos trabalhistas é papo de comunistas, e esses, claro, serão banidos da humanidade. “Acabou as mamadas de tetas no Estado”, gosta de afirmar à esposa toda noite em que o ovo é frito com o gás que pagou, com orgulho e suor do seu dinheiro empreendedor, cento e dez reais.





Há alguns anos, Uberino sentia-se triste e solitário com suas piadas que ninguém ria no churrasco. O mundo ficava cada vez mais chato e insuportável, “nem chacota de preto a gente pode mais tirar!”, reclamava à esposa que balançava a cabeça, triste com aquele mundo sem graça.





Graças a Jesus o Salvador, esse mundo desapareceu desde que um messias se lançou sobre a terra, morreu de facadas e ressuscitou montado num jet ski.





- Querida, olha o que o presidente está falando aqui no whatsapp! Acabou a vida boa dos artistas e professores que destruíam o nosso país... Vai ter motociata para celebrarmos o fim da guerra que ele está quase promovendo na Europa. Vamos?





A esposa sorri, esperançosa com o seu mais novo no colo. Uberino Júnior terá um destino fabuloso, sentiu lá no fundo. Será um touro! Daqueles de rico, pintadinho de ouro.







