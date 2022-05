Cotia registrou 9 colisões de veículos contra postes no 1º trimestre, aponta Enel

Segundo levantamento da concessionária, colisões foram responsáveis por impactar diretamente o fornecimento de energia na cidade

Imagem ilustrativa. Foto: G1





Um levantamento feito pela Enel Distribuição São Paulo, concessionária de energia elétrica que atua em 24 municípios da Grande São Paulo, aponta que foram registradas 134 colisões contra postes da rede elétrica entre os meses de janeiro a março deste ano em toda a sua área de concessão.





De acordo com o levantamento, a capital paulista lidera o ranking com 82 casos, seguido dos municípios de Cotia, com 9 ocorrências; Barueri (6); Osasco (5) e Santo André e São Bernardo do Campo, na região do Grande ABC, com 4 casos cada. Segundo a Enel, essas colisões impactaram diretamente o fornecimento de energia.





Em 2021, segundo a Enel, foram registradas 520 colisões contra postes da rede elétrica em toda a sua área de concessão. Esse número representa uma média de 1,4 batida em postes por dia e um aumento de 10% em relação ao ano de 2020, quando foram registrados 474 abalroamentos de postes de energia elétrica.





“A volta gradual do número de carros em circulação contribuiu para esse crescimento no número de ocorrências em toda a área de concessão da distribuidora”, disse.





“Vale destacar que o tempo de resolução para uma ocorrência relacionada à batida de poste é mais elevado porque, muitas vezes, a concessionária precisa reconstruir todo o trecho da rede elétrica danificada, substituindo os postes e os fios de energia. Conforme a gravidade do acidente, as equipes de campo da concessionária precisam também aguardar a conclusão do trabalho da perícia policial para iniciar a manutenção da rede”, explicou a concessionária.





MAIO AMARELO





O levantamento é produzido pela Enel com o foco de promover a conscientização e a mobilizar a sociedade por um trânsito mais seguro no mês que celebra o movimento Maio Amarelo.





A iniciativa tem como objetivo colocar em pauta a segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos, como órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada, para discutir o tema, promover ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige.





Confira abaixo 10 orientações para tornar o trânsito mais seguro e saber o que deve ser feito em casos de acidentes envolvendo postes da distribuidora:





1. Em caso de acidente com poste, se houver queda de cabos, procure ficar no interior do veículo, sem tocar nas partes metálicas, até o atendimento pelas equipes da empresa;





2. Não se deve tocar em cabos que estejam no solo, sobre o carro ou ficar embaixo de estruturas danificadas;





3. Nunca tentar realizar o isolamento da área;





4. Caso o poste tenha caído sobre o veículo, o motorista não deve sair do automóvel até a chegada de socorro;





5. No caso de pedestres que estiverem passando pelo local, a companhia alerta para não se aproximarem e chamarem pelo socorro imediatamente;





6. Mantenha o veículo com a manutenção em boas condições, verificando o estado dos pneus, dos freios, dos faróis e dos retrovisores;





7. Não dirija sob o efeito do álcool, remédios ou qualquer outra substância tóxica;





8. Não use celular quando estiver dirigindo. Além de colocar em risco a sua vida, dos pedestres e outros motoristas, a infração para quem é pego usando o celular na direção é considerada gravíssima;





9. Fique atento às condições da pista e do clima. Em caso de pista molhada ou de neblina, dirija com cuidado. Diminua a velocidade e mantenha a distância dos demais veículos;





10. Respeite sempre a sinalização de trânsito e os limites de velocidade das vias, em qualquer dia, local e horário.