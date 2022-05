Cotia realizará ação para atender famílias beneficiárias do programa Auxílio Brasil

Ação consiste em atualizar os dados das famílias beneficiárias para garantir que o benefício não seja suspenso

Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil





As secretarias de Desenvolvimento Social e de Saúde vão realizar, neste sábado (28), a ação “Social e Saúde na Área” para atender famílias beneficiárias do programa Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família).





A ação, que será das 9h às 16h ao lado da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Atalaia, consiste em atualizar os dados, como peso e estatura, até o dia 4 de julho deste ano, para garantir que o benefício não seja suspenso.





Também serão realizados atendimentos do Cadastro Único (novos cadastros e atualizações). “É fundamental que as pessoas que recebem o Auxílio Brasil atendam às condicionalidades impostas pela legislação para garantir a continuidade do pagamento. E estas famílias têm até o início de julho para estarem com tudo em dia”, alertou Mara Franco, titular de Desenvolvimento Social.





Devem passar pela conferência de peso e estatura todas as mulheres de 14 a 44 anos de idade, beneficiárias do programa, além das crianças de 0 a 7 anos de idade. É preciso levar cartão do SUS, cartão de vacinação e carteira de pré-natal (no caso das gestantes). A atualização também pode ser realizada em qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS) do município.





Quem já é cadastrado no CadÚnico deve manter os dados atualizados, caso tenha alguma alteração, o “Social e Saúde na Área” fará este tipo de atendimento. Já quem precisa fazer o seu cadastro precisa apresentar Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento, CPF, RG, Carteira de Trabalho, Título de Eleitor, se for indígena será preciso apresentar o RANI (Registro Administrativo de Nascimento Indígena).