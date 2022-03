Seis criminosos invadem residência em Cotia e mantém família amarrada durante roubo

Crime, que ocorreu na manhã de sexta-feira (11), foi registrado na Delegacia de Cotia

Polícia Civil investiga o caso. Foto: Cotia e Cia





Uma quadrilha formada por seis criminosos invadiu uma residência localizada na Estrada Carlos Antônio Pereira de Castro, na Vila Hortência, em Cotia, na manhã de sexta-feira (11).





Segundo policiais militares que atenderam a ocorrência, foram roubados diversos eletrodomésticos e demais pertences da casa, além de dois veículos dos moradores.





De acordo com a PM, os bandidos entraram na residência pelos muros do fundo. Com armas de fogo, anunciaram o roubo e amarraram as sete vítimas dentro de um quarto, enquanto eles roubavam os objetos da casa.





O crime foi registrado na Delegacia de Cotia, que apura o caso.