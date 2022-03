Homem é decapitado após trem atropelá-lo em Caucaia do Alto

Vítima era um ajudante de pedreiro de 44 anos

Imagem ilustrativa. Créditos: Rudney Oliveira / Cotia e Cia





Um trem de carga, que passava na linha férrea em Caucaia do Alto, distrito de Cotia, passou por cima de um homem que estava sobre os trilhos. A vítima, um ajudante de pedreiro de 44 anos, teve o braço e a perna esquerda decapitados.





A Polícia Civil investiga se o homem já estava morto ou se ele morreu após o atropelamento. O caso ocorreu neste sábado (5).





Segundo a Polícia Civil, o maquinista, assim que viu o homem caído sobre os trilhos, aplicou os freios de emergência para evitar atropelá-lo, mas não conseguiu. Imediatamente, foram acionadas as equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros que compareceram no local, constatando a morte do homem.





A vítima portava carteira de identidade no bolso. Um guarda municipal, que também compareceu ao local dos fatos, disse que conhecia os familiares da vítima e entregaria o documento para eles.