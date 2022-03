Globo abre ao público espaço temático voltado para interação e tecnologia do universo da TV em São Paulo

A partir de uma curadoria de conteúdos Globo, os frequentadores poderão curtir diversas experiências no papel de protagonista de programas e séries como “Lady Night”, “Vai Que Cola”, “Aruanas”, “D.P.A. - Detetives do Prédio Azul” e tudo mais relacionado à programação dos canais e Globoplay.





Será possível almoçar em um estúdio de gravações, relaxar em um rooftop com o clima do canal OFF e do Multishow, atender o big fone, brincar em uma área kids assinada pelo Gloob, entre outras possibilidades de diversão para todas as idades. As experiências serão renovadas constantemente, e além das atrações fixas, o público poderá acompanhar lançamentos de novelas, transmissões ao vivo do “estúdio gexperience” e gravações na “cozinha GNT”.





A “arena gexperience” de 200 m² vai receber mais de 300 eventos por ano e será inaugurada com a exposição sobre os 70 Anos das Telenovelas Brasileiras. Já na quadra “sportv experience”, equipada com sensores digitais e muita tecnologia, os visitantes poderão jogar futebol, basquete e vôlei, com a narração dos ícones do esporte da Globo.





Para quem quiser curtir apenas o restaurante, a entrada será gratuita de segunda a sexta, das 12h às 14h. O “tv globo bistrô” terá espaços temáticos de novelas como “Caminho das Índias”, “Avenida Brasil” e “Amor de Mãe", onde os visitantes vão se sentir na casa de grandes personagens da dramaturgia brasileira.

Canal de vendas oficial: www.eventim.com.br Formas de pagamento: cartão de crédito