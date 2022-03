Caucaia do Alto recebe evento de adoção de cães e gatos

Os animais disponibilizados para adoção estão castrados, vacinados e vermifugados; veja as fotos

Foto: Divulgação / Prefeitura de Cotia





O setor de Zoonoses da Prefeitura de Cotia realiza no próximo sábado (26) mais uma edição do Evento de Adoção de Animal. O evento acontecerá na Praça dos Romeiros, em Caucaia do Alto, das 9h às 12h.





Os animais disponibilizados para adoção estão castrados, vacinados e vermifugados. Para adotar um pet é preciso ter idade a partir de 18 anos.





Os novos tutores dos animais deverão apresentar documento oficial com foto, comprovante de endereço e informar um telefone de contato no momento da adoção, além de responder uma entrevista no local.





SERVIÇO





Evento de Adoção de Animais





Dia 26 de março





Das 9h às 12h





Praça dos Romeiros - Caucaia do Alto





