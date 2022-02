Homem é preso e multado em R$ 36 mil por maus-tratos a 10 cães de raça, em Itapevi

Dos dez cães encontrados, oito deles estavam em condições de maior vulnerabilidade; no local, foram ainda encontrados quatro jabutis e um filhote de jacaré

Animais ainda eram mantidos em cativeiro clandestino. Foto: Divulgação / Prefeitura de Itapevi





A Secretaria do Meio Ambiente e Defesa dos Animais de Itapevi e da Polícia Militar Ambiental prenderam, em flagrante, um homem de 49 anos por maus-tratos à animais domésticos e silvestres e por mantê-los em cativeiro clandestino no Jardim Paulista. A ocorrência aconteceu nesta terça-feira (22).





De acordo com os agentes, eles receberam denúncia de que dez cães de raça eram mantidos em cativeiro clandestino, sendo nove deles american bully e um pittbull. Todos com as orelhas cortadas por procedimentos estéticos. A prática é considerada mutilação pela resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária (legislações 877/200 e 1027/2013). O procedimento também é proibido aos médicos veterinários.





Dos dez cães encontrados, oito deles em condições de maior vulnerabilidade foram encaminhados para o canil parceiro da Prefeitura, onde passaram por avaliação médica e passam bem. No local, foram ainda encontrados quatro jabutis e um filhote jacaré de papo amarelo, que acabou fugindo para um lago artificial na propriedade fiscalizada.





O homem recebeu uma multa no valor de R$ 37 mil pelos maus-tratos animais. Na delegacia, ele negou ter cortado as orelhas dos cães, comercializar os jabutis e o jacaré e ainda por ser o responsável pelos animais, que deverão ser recolhidos em breve e levados para órgão ambiental especializado no resgate de animais para manejo e destinação legalizada.