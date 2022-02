Bandido rouba moto e tem perna decepada após colisão com guincho, na Granja Viana

Caso foi registrado na Delegacia de Cotia

Ele tinha acabado de roubar uma moto em Carapicuíba, segundo a PM. Foto: Reprodução





Um bandido, de 21 anos, teve a perna decepada após colidir com um guincho na Estrada da Aldeia, região da Granja Viana, em Cotia. Ele tinha roubado uma moto momentos antes no município de Carapicuíba. O criminoso foi encaminhado ao hospital, sob escolta policial, e submetido a amputação de parte da perna. O crime ocorreu na última terça-feira (8).





De acordo com a Polícia Militar, houve um chamado via rádio sobre indivíduos em três motocicletas que tinham tentado roubar um outro veículo, mas que não tinham conseguido. Os PMs, que estavam próximos ao local, passaram a patrulhar pelas proximidades, quando se depararam com as motocicletas vindo no contrafluxo em alta velocidade.





Ao acompanhar os suspeitos, assim que acessaram a Estrada da Aldeia, os policiais viram uma das motocicletas no chão junto com o condutor, que a tinha roubado. Ele se acidentou ao colidir na lateral esquerda da traseira de um guincho. O criminoso teve a perna decepada com a colisão e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.





Próximo ao local do acidente, havia outra motocicleta, que tinha sido abandonada por outro indivíduo. Os demais suspeitos conseguiram fugir. O caso foi registrado como roubo de veículo na Delegacia de Cotia, que apura os fatos.





