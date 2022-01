EXCLUSIVO: Hospital de Cotia terá 20 leitos a mais para casos de Covid-19

No momento, o hospital mantém 11 leitos de UTI e 15 leitos de enfermaria ocupados

O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (26) a ativação de 700 novos leitos exclusivos para atendimentos Covid-19 na rede hospitalar do estado. A decisão, segundo o governo, é fundamental para apoiar os municípios diante do crescimento das estatísticas de internações e abrange leitos de enfermaria e de UTI.





O Hospital Regional de Cotia também será contemplado. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a unidade terá mais 20 leitos destinados para pacientes com sintomas da doença, sendo 10 de UTI e 10 de enfermaria.





No momento, o hospital mantém 11 leitos de UTI e 15 leitos de enfermaria ocupados, segundo a secretaria informou ao Cotia e Cia na noite desta quinta-feira (27).





Ao todo, serão abertos 266 leitos de Unidade de Terapia Intensiva e 434 de enfermaria em hospitais de gestão estadual que receberão pacientes encaminhados por meio da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS).





“Importante lembrar que a ativação de novos leitos não é prerrogativa exclusiva do Estado, mas também da União e das Prefeituras. Toda e qualquer medida adotada no Estado para enfrentamento da pandemia é precedida por análises técnicas junto ao Comitê Científico. Os serviços estaduais do SUS seguem dedicados a garantir assistência adequada e oportuna a todos”, reforçou a nota enviada à reportagem.





CASOS EXPLODEM NO MUNICÍPIO





O mês de janeiro deste ano em Cotia já registrou 2.990 casos de Covid-19. Mais da metade dos casos (1.648) foram confirmados na última semana. Os dados foram levantados pelo Cotia e Cia junto aos boletins epidemiológicos da Secretaria Municipal de Saúde.





Com esses números, a média é de 115 casos registrados por dia no primeiro mês de 2022. O número de infecções no município já soma 20.019 desde o início da pandemia.





A Prefeitura de Cotia, por meio de nota, informou ao Cotia e Cia que não é possível descriminar o número de casos de contaminação pela variante ômicron, pois o Instituto Adolfo Lutz não está fazendo esta análise por conta do grande quantitativo no Estado de São Paulo.





A Prefeitura também disse que segue exigindo os protocolos sanitários em todos os ambientes fechados e que, desde 2020, tem a ação de desinfecção de ambientes públicos, de grande movimentação, paradas e terminal de ônibus, entre outros, com produto saneante.





“Os Pronto Atendimentos municipais estão com protocolo de atendimento ajustado e preparado para atendimento de pacientes com síndrome gripal/Covid-19”, concluiu.