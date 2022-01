Cotia inicia vacinação contra Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos

As doses são limitadas e a campanha segue à medida em que a cidade recebe imunizantes. Prioridade serão crianças com comorbidades, com deficiências, indígenas e quilombolas

Foto: Agência Brasil





A Secretaria de Saúde de Cotia inicia a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade nesta segunda-feira (17/01). A vacina será aplicada em todas as Unidades Básicas de Saúde e, neste momento, a campanha contemplará crianças indígenas, quilombolas, crianças com deficiências (PCD) e crianças com comorbidades [veja abaixo]. Para agilizar o atendimento na hora da vacinação é recomendável o pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br).





A vacina utilizada nas crianças é do laboratório Pfizer e foi desenvolvida especialmente para esta faixa etária. As doses são enviadas a Cotia pelo Governo do Estado e, na sexta-feira (14/01) foram enviadas 1390 doses para este público. Como as doses são limitadas, a Secretaria de Saúde seguirá com a vacinação desta faixa etária à medida que imunizantes forem sendo enviados para o município.





A vacinação de crianças começa nesta segunda-feira (excepcionalmente às 13h) e, a partir de terça-feira (18), a vacina contra a Covid-19 estará sendo aplicada diariamente, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h30. Para receber o imunizante basta a criança estar acompanhada de um adulto responsável, levar documento oficial com foto e comprovante de endereço. No caso de comorbidade será obrigatório apresentar documento/declaração com nome e CRM do médico responsável emitido há até um ano.





Crianças que tenham testado positivo para Covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas ou quatro semanas a partir da primeira amostra do PCR positivo. No caso de a criança apresentar sintomas gripais assim que findarem os sintomas já pode ser vacinada contra a Covid-19.





Serviço

Vacinação contra Covid-19 em Crianças de 5 a 11 anos

Início: 17/01 – 13h (excepcionalmente nesta data)

Local: Todas as Unidades Básicas de Saúde

Dias e horários de vacinação: Segunda a sexta-feira, das 9h às 15h30

Grupo prioritário: Crianças indígenas, quilombolas, crianças com deficiências (PCD) e crianças com comorbidades (levar documento médico que comprove a comorbidade emitido há até um ano)

Levar documento com foto e estar acompanhada de um maior responsável

Recomenda-se fazer o pré-cadastro no site Vacina Já ( www.vacinaja.sp.gov.br

As doses são limitadas e a campanha segue à medida que o Governo do Estado envia mais imunizantes





Insuficiência cardíacaCor-pulmonale e hipertensão pulmonarCardiopatia hipertensivaSíndrome coronarianasValvopatiasMiocardiopatias e pericardiopatiasDoença da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosasArritmias cardíacasCardiopatias congênitasPróteses valvares e dispositivos cardíacos implantadosSíndrome de downDiabetes mellitusPneumopatias crônicas gravesHipertensão Arterial Resistente (HAR)Hipertensão arterial resistente e de artéria estágio 3Hipertensão estágios 1 e 2 com lesão e órgão alvo e/ou comorbidadeDoença cerebrovascularDoença renal crônicaImunossuprimidos (incluindo pacientes oncológicos / HIV)Hemoglobinopatias - Anemia falciformeObesidade mórbidaCirrose hepática