VÍDEO: PMs de Barueri fingem perseguição e usam sirene de viatura para comprar sorvete

Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo instaurou um procedimento para responsabilizar os policiais que gravaram vídeo

PM Lígia Lima privou sua conta no Instagram após repercussão do caso









Uma dupla de policiais militares de Barueri está sendo investigada por terem ligado sirene em rodovia engarrafada para cortar trânsito e comprar sorvete.





O vídeo [VEJA ABAIXO], que começou a ser veiculado ainda no mês de novembro, começa mostrando a rodovia ao som da sirene, com a viatura em alta velocidade, sob visão da poltrona do carona. Em seguida, uma PM cujo nome legível na farda é Ligia Lima, diz em tom irônico, ainda dentro do veículo: “Parabéns para vocês que acompanharam o Stories até aqui, mas não era nada, não.”









O vídeo termina com um PM abrindo a porta traseira da viatura para que a soldada colocasse embalagens de supermercado dentro do veículo. A policial explica o motivo da correria. “Achei que não ia dar tempo de comprar meu sorvete. Achei que ia fechar”, diz.





Com a repercussão das imagens nas redes, Lígia privou sua conta no Instagram apenas para seus seguidores e publicou uma mensagem nos “stories”. “Os caras comem traveco e ninguém enche o saco. Eu como sorvete e tenho que ouvir. Kkk”, ironizou.





Em nota à imprensa, a PMESP informou que ouviu os policiais, que serão responsabilizados em caso de “desvio de conduta”. Veja na íntegra:





Em relação ao caso, a Polícia Militar informa que instaurou um procedimento administrativo pela Corregedoria em desfavor da equipe exibida nas imagens. Os policiais foram ouvidos e a Corregedoria trabalha no esclarecimento dos fatos e responsabilização dos envolvidos. A Polícia Militar não compactua com desvios de conduta e as responsabilidades em todas as esferas de direito estarão discorridas na conclusão da apuração.