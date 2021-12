‘Natal Solidário’ vai passar por 4 bairros de Cotia nesta quarta-feira (8)

A caravana vai passar, primeiramente, às 18h30, no Jd Empírio, depois no Araruama e na comunidade do Mandelinha, no Jd Panorama. O trajeto se encerra às 20h30 no Jd Arco Íris









O projeto ‘Natal Solidário’, da Prefeitura de Cotia, vai passar por quatro bairros da cidade nesta quarta-feira (8) para entregar brinquedos para crianças menores de 13 anos.





A caravana vai passar, primeiramente, às 18h30, no Jd Empírio, depois no Araruama e na comunidade do Mandelinha, no Jd Panorama. O trajeto se encerra às 20h30 no Jd Arco Íris.





“Mais do que entregar brinquedos, nós queremos deixar marcado na memória dos pequenos esse momento tão simbólico”, diz post da prefeitura.