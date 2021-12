Liberação do uso de máscara será reavaliada após confirmação da variante ômicron em SP

Governo pediu novo parecer ao Comitê Científico, que deve ficar pronto na próxima semana. Na última quarta (24), Doria havia anunciado fim da obrigatoriedade em ambientes abertos a partir de 11 de dezembro



Dia da ação da entrega de máscaras realizada pela Prefeitura de Cotia. Foto: Alexandre Rezende









Após a confirmação de dois casos em São Paulo (um casal vindo da África) com a variante Ômicron do coronavírus, o governador de São Paulo, João Doria, solicitou ao Comitê Científico do Governo do Estado uma nova avaliação sobre a necessidade do uso de máscaras em ambientes abertos. , o governador de São Paulo, João Doria, solicitou ao Comitê Científico do Governo do Estado uma nova avaliação sobre a necessidade do uso de máscaras em ambientes abertos.



No último dia 24, o Governo de São Paulo anunciou a flexibilização do uso de máscaras em áreas abertas, a partir de 11 de dezembro. O parecer deve ficar pronto na próxima semana, após reunião do grupo formado por médicos.





“O nosso parâmetro sempre foi o cenário epidemiológico em São Paulo. E, por isso, precisamos saber o impacto da nova variante com a flexibilização do uso de máscaras em espaços abertos. É necessário ter cautela e avaliar esse novo elemento. O nosso compromisso é com a saúde da população”, disse Doria.





A flexibilização do uso de máscaras em espaços abertos foi anunciada após orientação do Comitê Científico do Estado e em dados positivos de avanço da vacinação e do cenário epidemiológico. O uso das máscaras continuará obrigatório em ambientes fechados e no transporte público.