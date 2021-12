Gasolina deve cair 5,9% no 1º trimestre de 2022, mas volta a subir em abril, diz levantamento

O litro deve iniciar o ano com queda após quase um ano e meio de aumentos consecutivos



Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil





Principal protagonista da alta da inflação em 2021 no Brasil, o preço da gasolina deverá cair 5,9 % no primeiro trimestre do ano que vem. O levantamento é da, especializada em gestão de frotas. O litro deve iniciar o ano com queda após quase um ano e meio de aumentos consecutivos.O cenário para essa redução de preço será por conta do dólar, o principal influenciador do custo do combustível. A expectativa é que 2022 seja mais estável no mercado econômico, pelo menos no início do ano.O levantamento dadiz que, em abril, o preço voltará a subir e atingirá a maior alta em setembro, batendo a casa dos R$ 6,55 – em patamar semelhante ao atual. Para o último trimestre, a previsão é de um leve recuo no custo da gasolina, ficando um pouco acima de R$ 6,30.