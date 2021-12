Dupla sequestra mulher em Vargem Grande, saca dinheiro e usa drogas dentro do carro

Crime aconteceu nesta quarta-feira (29); vítima foi liberada após ser feita refém durante duas horas

Uma mulher de 46 anos foi vítima de um sequestro no início da noite desta quarta-feira (29), em Vargem Grande Paulista. Ela dirigia seu veículo quando foi abordada por uma dupla de criminosos, no Jardim Marialda.





À polícia, a vítima disse que os sequestradores entraram em seu carro e a colocaram no banco traseiro. Os bandidos se dirigiram até um caixa eletrônico no km 39 da rodovia Raposo Tavares, mas avistaram uma viatura da polícia e retornaram para Vargem Grande, no caixa eletrônico do supermercado Serrano.





Ainda de acordo com a vítima, um dos bandidos ficou com ela no veículo enquanto o outro saiu para tentar fazer saque. Momentos depois, ela conta que o criminoso voltou com algumas sacolas de compras nas mãos, feitas com seu cartão bancário.





A mulher relatou à polícia que eles, em seguida, se dirigiram até o banco Bradesco na Avenida Manoel José Pedroso, em Cotia. Ela foi obrigada a acompanhar um dos criminosos para sacar R$ 2,5 mil com uso de sua biometria.





Segundo a vítima, após sacar o dinheiro, a dupla foi até a região do Morro do Macaco, em Cotia, comprar cocaína. Eles consumiram a droga dentro do carro.





A mulher contou ainda que eles passaram em um bar e compraram whisky. Em seguida, pegaram a rodovia Raposo Tavares, onde a deixaram no km 40, sentido Vargem Grande Paulista.





O sequestro durou cerca de duas horas. O prejuízo, segundo ela, foi em torno de R$ 4,5 mil.





O caso foi registrado na Delegacia de Cotia, que investiga os fatos.