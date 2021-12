Carnaval 2022: Prefeitura de SP aprova desfiles de 696 blocos

Aprovação acontece no momento em que a variante ômicron avança na Capital Paulista

A Prefeitura de São Paulo aprovou, nesta quinta-feira (30), os desfiles de 696 blocos para o carnaval de 2022. A autorização foi publicada no Diário Oficial do Município. As informações são do G1.





Em nota, a Secretaria Municipal das Subprefeituras ainda celebrou o número, por representar um marcador inédito: segundo a pasta, é a maior quantidade de blocos registrada na história da cidade.





A gestão municipal também afirma que 64 desfiles foram cancelados, sendo 23 deles por não retornarem o contato para o envio de todas as informações.





Embora siga sustentando e avançando nos tramites, a realização do evento permanece condicionada à situação epidemiológica do município no próximo ano: o número de casos, mortes e internações por coronavírus deverá balizar as decisões.





VARIANTE ÔMICRON AVANÇA NA CAPITAL





A Prefeitura de São Paulo confirmou nesta quinta-feira (30) 52 novos casos da variante ômicron na cidade. Agora, o número de pessoas contaminada pela cepa chega a 69.





No último balanço, divulgado no dia 17 deste mês, a gestão municipal contabilizava 17 casos.





De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, a alta se deu em razão da confirmação de amostras positivas analisadas pelo Instituto Butantan, um dos responsáveis pelo sequenciamento genético.